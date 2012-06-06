Мобильные советы для путешественников!

Изучите самые выгодные предложения

Входящие соединения в роуминге в разы дешевле исходящих. Отправляясь в отпуск, выгоднее всего будет включить услугу, которая поможет экономить на входящих звонках по всему миру. Например, услуга «Роуминг НОН-СТОП» от компании МОТИВ предлагает единую низкую цену на все входящие соединения: 2,7 рубля – по России, 7,7 рублей – за рубежом. Включить услугу очень просто: достаточно отправить SMS с текстом ON на номер 1078. Стоимость включения услуги – 12 рублей. Абонентская плата – 2 рубля в сутки.

Запомните, а лучше запишите в телефон пару нужных контактов!

*105*8 номер абонента # и клавиша вызова – услуга «Жду звонка» от МОТИВа просто незаменима во время дальних путешествий. Она позволит отправить любому абоненту бесплатное SMS с просьбой перезвонить и оставаться на связи в любой точке мира. Тем более ваши близкие и друзья будут оплачивать звонок согласно условиям своего тарифа, независимо от того, в каком регионе или стране вы находитесь.

+7 (343) 269 0008 – скорая «мобильная» помощь в роуминге. Если во время путешествия у вас возникли проблемы со связью, вы знаете, куда обращаться. Специальный «прямой» номер избавит абонентов МОТИВа от необходимости прослушивать длинные голосовые приветствия, отнимающие время и деньги.

Пополните баланс

Во время путешествия не забывайте, что обновление баланса в роуминге может происходить с задержкой, поэтому чаще проверяйте остаток средств на счете. Возможно, часть расходов еще не учтена, и ваш реальный баланс гораздо ниже того, что высвечивается на экране. Для подстраховки положите в чемодан карту экспресс-оплаты. Чтобы абоненты «не ушли в минус», некоторые операторы установили «порог», при превышении которого роуминг автоматически отключается. Например, у абонентов МОТИВа для путешествий по России на балансе должно быть более 100 рублей, по миру – более 300.

Выключите «хитрые» услуги

Мобильный Интернет – одна из самых дорогих услуг в роуминге. Многие абоненты забывают об автоматическом обновлении разнообразных приложений на телефоне: даже если вы за все время отдыха ни разу не выходили в Интернет, с вашего счета легко может списаться «энная» сумма денег. А стоимость 1 Мб интернет-трафика в международном роуминге может доходить до 500 рублей. Также в списке «хитрых» услуг числятся услуга «Пропущенный вызов», установки голосового почтового ящика и переадресация вызова. В роуминге стоимость этих услуг возрастает в разы: вам придется заплатить сначала за входящий звонок, а потом за исходящий – на переадресованный номер или в центр голосовых сообщений, который находится в Екатеринбурге.

Следуйте нашим мобильным советам, и ваш роуминг всегда будет легким,доступным и выгодным!

Если вы будете следовать этим нехотрым советам, то ваш отдых не омрачится, а вы сэкономите время, деньги и нервы. Ведь вы наверняка предпочитаете экономить, если, к примеру, заказываете горящие туры на Хайнань. Этот теплый, почти тропический островок Китая ничуть не уступает популярным Карибским островам по красоте, а по цене в несколько раз дешевле.