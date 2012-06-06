Новые тактильные книжечки пополнили городскую библиотеку
Продолжается проект «Особым детям - особые книги», в рамках которого жители города создают специальные тактильные книжки детям с ограниченными возможностями по зрению, либо незрячим.
Чтобы создать качественную и действительно полезную книжку,активисты посетили мастер-классы. Во-первых, важно было понять, какие книгиинтересны детям от 3-х до 5-ти лет, что должно быть на страницах, какую историюдолжна рассказывать книжка для малышей этого возраста. Во-вторых, не менее важнознать технологию изготовления такой книги.
Таким образом, в библиотечке тактильных книг появилась «Муха-цокотуха»Корнея Ивановича Чуковского, выполненная учащимися 6-го «Г» класса МБОУгимназии №18 (классный руководитель Т. А. Елфимова). Ребята надеются, что длякого-то эта книга станет любимой.
Еще одна книжка «Что такое круг?», выполненная МашейНефедовой и Аней Бушковой из 2-го класса МОУ СОШ № 44, четвероклассницейСашей Дмитриевой и третьеклассником Арсением Соловьевым из МБОУ гимназия№ 18, рассказывает о круглых предметах, которые нас «окружают».
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