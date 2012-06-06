Новые тактильные книжечки пополнили городскую библиотеку

Чтобы создать качественную и действительно полезную книжку,активисты посетили мастер-классы. Во-первых, важно было понять, какие книгиинтересны детям от 3-х до 5-ти лет, что должно быть на страницах, какую историюдолжна рассказывать книжка для малышей этого возраста. Во-вторых, не менее важнознать технологию изготовления такой книги.