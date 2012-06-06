Сейчас в глобальной Сети появилась новая порция фотографий, по которым можно сделать два вывода – о том, что слухи двухгодичной давности оказались правдой, и о том, что проект близится к завершению. В частности, известно, что среднемоторный суперкар, несколько напоминающий Lamborghini Gallardo, получит 8,4-литровый мотор от Dodge Viper. Бразильцы намерены снабдить его двумя турбинами и кормить этанолом, благодаря чему двигатель должен выдать 1007 лошадиных сил. Транслировать на ведущие колеса всю тысячу будет 6-ступенчатая секвентальная КПП марки Mendeola. Салон суперкара получит компоновку, схожую с примененной на легендарном McLaren F1: органы управления и водительское кресло расположены по центру, а за ним находятся два места для пассажиров. Ширина новинки приближается к двум метрам, а длина – около 4,7 м. Ранее известный как Amoritz, теперь суперкар, по сообщению портала WorldCarFans, сменил имя на DoniRosset. История появления нового названия довольно проста: Дони Россет – это имя человека, который должен был получить уникальный суперкар в подарок. Вдохновителем же разработки новинки стал его сын, бразильский предприниматель Уильям Россет. Первый экземпляр суперкара оценен в символическую сумму – один миллион долларов. Всего создатели планируют построить не более пятидесяти машин.