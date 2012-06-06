«Реквием» Моцарта перед зданием Министерства культуры – ответ польского оркестра на сокращение бюджета

В один прекрасный погожий денек сотрудники польской Камерной оперы узнали, что их ожидает сокращение бюджета почти на четверть. Предчувствие медленно, но верно приближающегося отсутствия денежных знаков в кошельках и карманах неминуемо заставило музыкантов оркестра польской Камерной оперы выйти на улицы. Но нет, пока нужда не сломила их гордость, и денег просить у добропорядочных прохожих они не собираются, и устраивать митинги вроде бы тоже. На улицу они вышли как раз по своим служебным обязанностям.

Оркестр сыграл «Реквием» Вольфганга Амадея Моцарта у стен Министерства культуры страны в Варшаве. Кому был посвящен траурный концерт, можно понимать двояко: либо это прощание со своими финансами или же скорбная песнь адресовалась непосредственно министерству. Восторженные случайные зрители встретили выступление оркестра бурными овациями.

Как подмечают журналисты, имевшие место быть на концерте, все это действо происходило на фоне большого транспаранта гласившего:

Министр, только ты можешь спасти Камерную оперу.

После того как стихийный концерт закончился, гости министерского двора не спешили расходиться. Они передали через охрану здания письмо, адресованное министру и подписанное 20 тысячами неравнодушных поклонников классической музыки в Польше, сообщающее, что, если прогнозы по сокращению финансирования сбудутся, оперу придется закрыть уже этим летом.

Ни сам министр Богдан Ждроевский, ни представители органа государственного управления в сфере культуры, пока не давали никаких комментариев по данному поводу.

Варшавская Камерная опера — театр с 50-летней историей, известный проведением ежегодного фестиваля музыки Моцарта.