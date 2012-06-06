Самые талантливые и успешные школьники были отмечены на торжестве в ГДДЮТ

В этом годубыли приглашены 57 учащихся общеобразовательных, музыкальных школ, учрежденийдополнительного образования, школ искусств, дети с ограниченными возможностямиздоровья. Среди собравшихся юных талантов были лауреаты премии по поддержкеталантливой молодежи президента Российской Федерации в 2011 году.

Всем ребятамвручили подарки, и каждый расписался в Книге Почета. В ней, кстати, указано нетолько имя, но и достижения его обладателя. Десятерых тагильчан наградилиспециальной стипендией Главы города.

По даннымАдминистрации города, среди побед, которые принесли городу учащиеся можноотметить 28 призовых мест на областных предметных олимпиадах, плюс более 200школьников представляли Нижний Тагил на творческих конкурсах регионального,всероссийского и международного уровней, более 1000 - на спортивныхсоревнованиях.