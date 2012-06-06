Сегодня в Нижнем Тагиле отмечают День русского языка
6 июня 2012, 12:41Общество
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Сегодня, 6 июня, официальная дата празднования Дня русского языка. В этот день родился великий русский писатель, поэт, драматург Александр Сергеевич Пушкин. Кроме того, именно его эпохи ведется отсчет становления нашего современного литературного языка. Он боролся за то, чтобы сделать письменную речь максимальной удобной и понятной, избавить ее от пережитков древнерусского языка. Многие приравнивают его практически к революционеру в сфере лингвистики.
Важно отметить, что русский язык - самый распространенныйсреди языков славянской ветви. Он также является официальным языком некоторыхстран СНГ, Абхазии, Южной Осетии. Интересен тот факт, что разговорный русскийязык изучают все космонавты, которым предстоит работать на Международнойкосмической станции.
В Нижнем Тагиле в связи с этой датой пройдет праздник «Литературные встречи». Намечалось празднование на сегодняшний день, однако его перенесли на 15-е июня. Проходить он будет в парке имениА. П. Бондина с участием литературной студии «Ступени», студентов Факультетасценических искусств НТГСПА (поэзия серебряного века) и клуба авторской песни«Зеленая лампа». Специальный гость - Ирина Каренина, город Минск.
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