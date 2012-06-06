Сегодня в Нижнем Тагиле отмечают День русского языка

Важно отметить, что русский язык - самый распространенныйсреди языков славянской ветви. Он также является официальным языком некоторыхстран СНГ, Абхазии, Южной Осетии. Интересен тот факт, что разговорный русскийязык изучают все космонавты, которым предстоит работать на Международнойкосмической станции.

В Нижнем Тагиле в связи с этой датой пройдет праздник «Литературные встречи». Намечалось празднование на сегодняшний день, однако его перенесли на 15-е июня. Проходить он будет в парке имениА. П. Бондина с участием литературной студии «Ступени», студентов Факультетасценических искусств НТГСПА (поэзия серебряного века) и клуба авторской песни«Зеленая лампа». Специальный гость - Ирина Каренина, город Минск.