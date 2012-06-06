ТОС поселка Горбуново в Нижнем Тагиле засыпало сквозную дорогу (ФОТО)

Случившееся во вторник ненастье превратило только что отремонтированный Октябрьский проспект вречку, недоступную для автотранспорта. Причина, как уверяют, местные жители, банальна:при укладке нового асфальтового покрытия дорожники забыли привести в порядок ливневую канализацию, но виновные в дорожном браке не называются.

Если проехать чуть дальше, то попадаешь в маленькую «тагильскую рублевку» - поселок Горбуново, где,кроме обычных россиян вобычных деревенских домиках, устроились на ПМЖ в добротных коттеджах более состоятельные горожане. Сквозная дорога рядом с «дворцами»вполне соответствовалаобщепринятым стандартам, но по просьбам отдельных жителей из ТОС «Прудок» ее кто-то завалил грудой камней. Искусственная преграда теперь надежно охраняет покой избранных горожан, прочим к своим домам приходится добираться в объезд.

Вообще, это самоуправство. Дорога не является собственностью ТОСа, то есть все граждане имеют право ей пользоваться. Господа засыпали проезд, чтоб мы им не мешали считает житель поселка Алексей Красников.

Красников, заручившись поддержкой таких же «отрезанных» от проезда граждан, успел отправить жалобы в мэрию, в прокуратуру, в пожарную охрану… И даже получил от чиновников ответ: участок земли, соединяющий улицы, дорогой не является, а поселок – это вообще развивающаяся территория. Территория застраивается, спорные вопросы еще будут, уточниласпециально для поселковцев начальник отдела мэрииЛидия Панникова, но здесь есть структура территориального общественного самоуправления, которое и призвано решать вопросы самостоятельно.

В отдаленных территориях города – поселках Серебрянка, Верхняя Ослянка – ТОСов нет, как нет и устойчивой связи с внешним миром. Единственная дорога сюда в таком состоянии, что общественный транспортосуществляетпассажирские перевозки только в хорошую погоду.Люди уже и не знают, комупожаловаться еще. График движения с горавтовокзала не соблюдается вот уже несколько лет подряд. В ситуации пытался разобраться и избранный в марте 2012 года депутат гордумы Владимир Щетников. «Я даже в правительство области запрос сделал. Вот, почитайте, что мне ответили…», - негодует местный народный избранник.

В. Щетникову и жителям дальних городских поселений официальный ответна днях прислал и.о. управляющего Горнозаводским управленческим округом Михаил Ершов. Оказывается, вопрос организации регулярных пассажирских перевозок по участку дороги до Верхней Ослянки прорабатывался администрацией округа совместно с министерством транспорта Свердловской области.

По траспортно-эксплуатационным качествам и потребительским свойствам данный участок дороги относится к дорогам 5-ой категории. Регулярные автобусные перевозки могут быть организованы только на дорогах первой-четвертой категорий гласит текст казенной бумаги.

Правда, в документе оговаривается, что при наличии средств реконструкция дороги не исключается, а даже предполагается. «Жаль, что до светлого будущего, многим из нас не дожить»,- совсем не весело шутят местные жители преклонного возраста. О второй российской беде они вслух говорить отказываются- эта болезнь неизлечима.

Фото телекомпании «Телекон».

Качество дорог напрямую влияет на скорость износа шин автомобиля. И если шины купить в Москве проще (во многих салонах и автомагазинах нужные модели имеются в наличии), то в магазинах глубинки России их приходится заказывать. Нужная модель шин может доставляться от производителя достаточно долго. Так что лучше беречь свои шины и не ездить по плохим дорогам.