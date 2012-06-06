Toyota начинает продажи самого дешевого Highlander

Мотор выдает 273 л.с. мощности и 337 Нм крутящего момента. Самая бюджетная версия внедорожника оснащается задним противотуманным фонарем, 19-дюймовыми легкосплавными колесами (плюс полноразмерная запаска), передними противотуманными фарами, задним спойлером с дополнительным стоп-сигналом, боковыми зеркалами заднего вида с обогревом и электроприводом регулировки, передними и задними брызговиками, 2-х зонным климат-контролем (спереди), механической регулировкой водительского и переднего пассажирского сиденья, электроусилителем рулевого управления, датчиком света, съемным центральным сиденьем второго ряда, подогревом лобового стекла в зоне стеклоочистителей, мультифункциональным рулевым колесом с кожаной отделкой, активными подголовниками переднего ряда сидений, ручной регулировкой положения руля (по вылету и по наклону), камерой заднего вида, круиз-контролем, подогревом передних сидений. В списке систем безопасности и электронных помощников присутствуют антипробуксовочная система (TRC), система курсовой устойчивости (VSC), система помощи трогания при подъеме (HAC), система помощи при спуске по склону (DAC), иммобилайзер, антиблокировочная система тормозов (ABS), две фронтальные подушки безопасности, две боковые подушки безопасности, две шторки безопасности, одна коленная подушка безопасности водителя, усилитель экстренного торможения (BAS), а также электронная система распределения тормозных усилий (EBD). Стоимость Toyota Highlander в комплектации Комфорт составит 1 690 000 рублей. Дополнительно за цвет металлик надо будет доплатить 15 000 рублей, а за цвет перламутр – 22 500 рублей.