Транзитные номера могут упразднить
6 июня 2012, 06:43ОбществоРОман БОТов
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Необходимость в транзитных номерах может исчезнуть в ближайшее время, сообщил начальник управления надзорной деятельности главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Александр Борисов. Их отмена предусмотрена законопроектом «О государственной регистрации транспортных средств в РФ», разработанном Госавтоинспекцией. В настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении Госдумы.
Среди других предложенных в законопроекте мер по упрощению регистрации транспортных средств самой значимой является возможность поставить машину на учет в любом подразделении ГИБДД не зависимо от места регистрации автовладельца. При этом снимать авто с учета будут только для утилизации и для вывоза за пределы РФ. При перепродаже автомобиля новый владелец при желании сможет оставить прежние номерные знаки. Кроме того, автосалоны получат право получать свидетельство о регистрации в ГИБДД и возможность самостоятельно выпускать или же приобретать регистрационные знаки, соответствующие прописанному в свидетельстве о регистрации номеру.
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