Транзитные номера могут упразднить

Среди других предложенных в законопроекте мер по упрощению регистрации транспортных средств самой значимой является возможность поставить машину на учет в любом подразделении ГИБДД не зависимо от места регистрации автовладельца. При этом снимать авто с учета будут только для утилизации и для вывоза за пределы РФ. При перепродаже автомобиля новый владелец при желании сможет оставить прежние номерные знаки. Кроме того, автосалоны получат право получать свидетельство о регистрации в ГИБДД и возможность самостоятельно выпускать или же приобретать регистрационные знаки, соответствующие прописанному в свидетельстве о регистрации номеру.