В Нижнем Тагиле прошел творческий конкурс «Звездочки «ЕВРАЗа». Главным призом стала турпоездка (ФОТО)

Юные артисты выступали в зрительном зале Дворца культуры металлургов в Нижнем Тагиле. Из 29 номеров жюри выбрало лучших в номинациях «Хореография», «Вокал», «Фристайл» «Инструментальная музыка» и определило обладателя Гран-при. Приз зрительских симпатий разыгрывался путем СМС - голосования.

В номинации «Фристайл» лучшим стал номер «Цирк» детского сада № 196 МАДОУ «Радость».В номинации «Игра на музыкальном инструменте» победила Кадария Шайхутдинова, которая исполнила произведение Петра Ильича Чайковского «Подснежник». Родители Кадарии трудятся на Качканарском ГОКе. В номинации «Хореография» отличился ансамбль современного танца «Дункан», ребята из Нижнего Тагила исполнили танцевальную композицию «Калинка-Малинка». В «Вокале» жюри выбрала лучшим качканарский вокальный ансамбль « Планета детства».

Больше всех СМС-сообщений пришло в адрес студии «Бархат», они стали обладателями «Приза зрительских симпатий». Все участники конкурса получили подарки и дипломы, победители номинаций получили дипломы исертификаты на покупку игр и канцтоваров.

Гран-при конкурса - сертификат на туристическую поездку - врученансамблю бального танца «Виктория» политехнической гимназии. Ребята исполнили танцевальную композицию «Стрит Дэнс» и покорили зрителей и жюри. Конкурс «Звездочки «ЕВРАЗа» традиционный. Он проводится на Урале в Сибири уже втретий раз.