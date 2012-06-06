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В Нижнем Тагиле прошел творческий конкурс «Звездочки «ЕВРАЗа». Главным призом стала турпоездка (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле прошел творческий конкурс «Звездочки «ЕВРАЗа». Главным призом стала турпоездка (ФОТО)

6 июня 2012, 16:31ОбществоВалерия Лошкарева
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