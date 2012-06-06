В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 6 детей
6 июня 2012, 06:45ОбществоРОман БОТов
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В Нижнем Новгороде в результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 6 детей. Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, водитель автобуса ПАЗ 3205 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в автомобиль КАМАЗ, который остановился возле перехода, чтобы пропустить пешеходов. В результате ДТП получили ранения, ушибы и ссадины 6 детей.
Все они направлены в больницу. Две недели назад в американском штате Джорджия произошло крупное ДТП с участием шести школьных автобусов. Автобусы везли детей в парк развлечений, расположенный в соседнем городе. Один из автобусов, двигаясь на большой скорости, начал резко тормозить, так как одна из полос для движения впереди была перекрыта. Водители остальных пяти автобусов, находившихся в колонне, не успели среагировать. В результате ДТП пострадали 65 человек.
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