В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 6 детей

Все они направлены в больницу. Две недели назад в американском штате Джорджия произошло крупное ДТП с участием шести школьных автобусов. Автобусы везли детей в парк развлечений, расположенный в соседнем городе. Один из автобусов, двигаясь на большой скорости, начал резко тормозить, так как одна из полос для движения впереди была перекрыта. Водители остальных пяти автобусов, находившихся в колонне, не успели среагировать. В результате ДТП пострадали 65 человек.