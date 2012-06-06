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В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 6 детей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В результате столкновения автобуса с грузовиком пострадали 6 детей

6 июня 2012, 06:45ОбществоРОман БОТов
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