Volkswagen увеличил долю в MAN, чтобы объединить ее со Scania

Винтеркорн сказал, что MAN «сохранит автономию», а его энергетическое подразделение, производящее большие дизельные двигатели и другую специальную технику, будет оставаться неизменной частью мюнхенской компании. По правилам немецкого фондового рынка инвесторы должны объявлять, если они пересекают 75%-ный порог доли акций в компании. Volkswagen до сих пор владел чуть меньше 75% в MAN. По немецким законам для заключения так называемого соглашения при поглощении компании требуется 75% голосующих акций на собрании акционеров. После заключения этого соглашения VW получит полный контроль над денежными потоками MAN. Сообщение об увеличении доли в MAN последовало за существенными перестановками в топ-менеджменте VW, включая подразделение по производству грузовиков. Главный исполнительный директор шведского грузового подразделения Scania Лиф Остлинг войдет в правление Volkswagen и сменит на посту главы подразделения по выпуску грузовых автомобилей Йохема Хайцманна, который теперь возглавит деятельность концерна в КНР. Финансовый директор Volkswagen Ханс Дитер Петш подтвердил, что компания рассматривает все имеющиеся возможности для создания будущего альянса производителей грузовиков. «MAN и Scania могут повысить свою рентабельность через более тесное сотрудничество», говорят в Volkswagen, а все акционеры «выиграют от соответствующего роста доходов». Петш считает, что экономия от более тесного сотрудничества в области закупок и НИОКР может превысить 200 млн евро в год. Бизнес по производству грузовиков стал вторым направлением деятельности крупнейшего производителя автомобилей в Европе после того, как он приобрел контрольный пакет в MAN и Scania. Также концерн собирается поглотить производителя спортивных автомобилей Porsche и недавно купил итальянскую компанию Ducati, выпускающую мотоциклы.