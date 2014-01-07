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1,7% или 200 рублей наличными: тагильские пенсионеры об апрельской индексации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,7% или 200 рублей наличными: тагильские пенсионеры об апрельской индексации

6 июня 2014, 12:30Общество
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