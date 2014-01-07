1,7% или 200 рублей наличными: тагильские пенсионеры об апрельской индексации

Пользователи TagilCity.ru часто отмечают в комментариях к различным публикациям, что жизнь людей старшего поколения сейчас не завидна. Вот что пишет один из пользователей к новости об апрельской индексации:

С прибавкой, дорогие пенсионеры! В феврале вас можно сказать задним числом «спасли» от инфляции, добавили на 6,5% (столько инфляция составила за 2013-й). Теперь вот еще на 1,7 % добавили-это где-то по 150-200 рублей на нос. И эту «великую» радость замалчивали аж до полудня 31 марта (все согласовывали с кем-то). Теперь точно не пропадете, заживете пуще прежнего.

А к новости о Дне отказа от излишестве в еде один из пользователей горько поиронизировал по поводу жизни пенсионеров:

Забавно: «День отказа от излишеств в еде». Для большинства российских пенсионеров этот «праздник» каждый день в году! На нищенское пособие, именуемое пенсией, не то, что не разжиреешь, а хорошо если «ноги не протянешь». Речь, конечно идёт о тех пенсионерах, кто всю жизнь честно горбатился на государство. Чиновники-пенсионеры, получающие огромные пенсии неведомо за что, конечно, в эту категорию не входят. Им-то, будет полезно воздержание в еде.

TagilCity.ru встретился с тагильчанами, которые рассказали, как они жили, живут и на что тратят положенные по закону деньги.

Наша собеседница - Юлия Юрьевна. В Тагил она приехала на строительство стана № 650 более 50-ти лет назад. Здесь познакомилась с мужем Александром Петровичем, тогда они и поженились.

Отработали по 40 лет. Я в школе, он на заводе. Получает пенсию меньше меня, потому что он ушел рано, когда коэффициент был маленький. Пенсия у него была 9 тысяч, с повышением – 12 тысяч [которое было несколько лет назад]. У меня с повышением – 12 500. Доплачивают к пенсии за иждивенца около 1500 рублей, так как муж не работал какое-то время.

По закону, после 80 лет человеку также полагается 3 тысячи рублей к пенсии. Юлия Юрьевна считает, что 80 лет – это слишком высокая планка, ведь немногие в здравом уме доживают до этого возраста: «Где вы видели, чтобы 80-летние бегали по улицам?». Может быть, говорит, когда депутаты сами доживут до такого возраста, поймут.

В среднем за оплату коммунальных услуг и прочего у пенсионеров выходит около 3 тысяч рублей в месяц. Ежемесячно на лекарства уходит также более 3 тысяч рублей (Юлия Юрьевна – гипертоник, Александр Петрович – сердечник). Троим внукам немножко помогают.

Кроме того, у пенсионеров есть сад, где они живут с мая по сентябрь, за который платят порядка 2500 плюс свет 1000 рублей. Деньги уходят и на дорогу до сада – от дома на Красном Камне до «Урала», от «Урала» до Горбуново. Итого 64 рубля. На трамваях, конечно, выходит дешевле (для пенсионеров проезд – 10 рублей).

Еда у нас скучная. Сейчас все дорогое, поэтому экономим. Не считаю, сколько. Все только самое необходимое.

Кроме того, одна из «забот» современных пенсионеров заключается в следующем:

Нужно накопить денег «на другую планету». Умирать страшно – всё дорожает. Всё на детей ляжет, если не накопишь. Страшно жить и страшно умирать!

В годы, когда в России активно действовали финансовые пирамиды, множество россиян попались в ловушки махинаторам, конечно, по своей вине. Не обошла стороной эта беда и наших собеседников. В те годы муж Юлии Юрьевны даже снял все акции с НТМК, сама женщина сняла пенсию… в итоге «сгорело» более 700 тысяч рублей, деньги на то время огромные. Средства, конечно, вернуло современное правительство, но это получились копейки. Еще одна денежная потеря - трехкомнатная квартира в кооперативе, в которую вкладывали по долевому строительству. Все разворовали, разобрали по кирпичам. Деньги от машины, которую тагильчане также продали, стали мелочью.

К сожалению, в силу здоровья современные пенсионеры тесно связаны с медициной. Вот что Юлия Юрьевна рассказывает про здравоохранение в Нижнем Тагиле со своей точки зрения.

Наше поколение – очень бедное. Мы, можно сказать, нищие. Мы никуда не можем уехать, у нас нет лишних денег. И здоровья. В больницу придешь: «Годы-то какие у вас, чего жаловаться? Вот и в больницу боишься идти, там не больно смотрят на стариков».

«Медицина наша бедная. Хожу сдавать анализы в иммунологическую лабораторию на Мира. Каждый раз по 500 рублей. Это не больница, это «графские развалины». Касса забита досками, потолок валится. Туда бы Носов съездил. Смотрели фильм «Склифосовский»? Там показали рядом московскую больницу и больницу в сельской местности. Там даже оборудования никакого нет особого. И такое положение во всей стране».

В больнице сдаем все бесплатно: общие анализы, анализы крови, мочи на сахар, рентген, УЗИ. Однажды пошла на УЗИ почек – так мне врач в поликлинике сказал, чтобы я сделала исследование в платном центре. «Сравните «Запорожец» и современный автомобиль. В нашей поликлинике аппараты, подобно первому». Врачи сами признаю такое положение. Но сейчас стало лучше: сейчас можно записываться хоть каждый день, а не в определенный.

К счастью, у пенсионеров не возникает нареканий на тагильскую власть:

С властью не общаемся, никуда не ходим и не звоним. С ЖКХ у нас на Победы вроде хорошо, никаких нет нареканий. УК хорошая, заявку делаешь, моментально приходят (батарея текла, подъезд сделали).

В 80-е года семья активно путешествовала. Ездили на юг, в Прибалтику по туристической путевке, отдыхали в Подмосковье, в Юматово (Башкирия), в Усть-Качке, на Руше в Тагиле. «Тогда мы были семьей со средним достатком. У нас была квартира, машина и сад. Больше человеку ничего не надо было. А сейчас нам уже никуда не съездить за свои деньги».

Семья живет в Нижнем Тагиле уже более полувека. Юлия Юрьевна отмечает, что город на глазах хорошеет, трубы меньше дымят. Недавно им удалось выбраться в Театральный сквер, были под большим впечатлением. Красавица-ёлка и ледовый городок на Новый год также порадовали глаз.

Юлия Юрьевна, не смотря ни на что, на жизнь смотрит позитивно. Что хорошего в жизни пенсионера? Говорит, что проживает большую интересную жизнь. «А сейчас пенсионеры еще интереснее живут – ходят на выставки, выступают, в общественные организации, шьют, а я не хожу никуда. У меня и в семье интересно. За всех переживаю, за близких и дальних». Возвращаясь к вопросу недавней индексации пенсий, можно сказать, что пенсионеры ее и не заметили (200 рублей) – столько разных трат и забот в жизни людей старшего поколения, что не остается времени считать гроши.