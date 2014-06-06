Даже немцы против экологических проблем Тагила и области. Итоги встречи экологов (ФОТО)

Встреча состоялась в Общественно-политическом центре Нижнего Тагила. Среди гостей – представители небезразличной общественности из Нижнего и Верхнего Тагила, Невьянска, городской думы Нижнего Тагила, из Полевского приехала внучатая племянница П.П.Бажова Елена Сидельникова. Особым гостем стал Штефан Земкен.

Штефан – немец, живет в Германии. В 2005 году он приехал в русскую глубинку – в село Быньги, что под Невьянском, каждый год приезжает сюда с мая по октябрь. Напомним, с недавних пор ситуация в Быньгах всколыхнула свердловчан – там артель «Нейва» намерена добывать золото методом выщелачивания.

Штефан много путешествует, занимается общественными делами, защитой интересов природы. В Намибии, Италии, Турции он собрал достаточно информации, чтобы убедиться во вреде метода, который намерены применить в Быньгах. Кроме того, Штефан основал конгресс «Ban cyanide now» («Сейчас же уберите цианиды!») - обмен информацией по актуальным экологическим вопросам не только в области, но и в мире.

За счет высокой стоимости золота мировая горнодобывающая промышленность стремится сделать добычу золота более рентабельной. Цианиды являются распространенным техническим стандартом. Кстати, по роковому стечению обстоятельств именно Германия является главным поставщиком цианидов в Россию. Несмотря на экономические преимущества, это и большой риск: он уверен, что данный высокотоксичный метод добычи золота наносит невосполнимый вред окружающей среде и людям.

Далеко за примером ходить не пришлось: активист рассказал о катастрофе в Челябинской области, в результате которой цианиды попали в Кичигинское водохранилище, наполняемое рекой Увелька. Она впадает в реку Уй, а та в Тобол. Региональные СМИ пишут, что эта катастрофа скрывается властями, которые лишь «рекомендуют» не пить воду из-под крана. Город Южноуральск сейчас сидит на бутилированной воде.

«Я, Штефан Земкен из пос. Быньги, требую:

1. Запрет на строительство золотодобывающего предприятия, работающего по методу цианидного выщелачивания (в Невьянске), поскольку полностью отсутствует концепция утилизации загрязненных породных отвалов.

2. Выдача лицензии на добычу только в сочетании с полной страховкой гражданской ответственности предприятия.

3. Выдача лицензии только при условии проведения аудита в соответствии с международным кодексом по применению цианида.»

Другой вопрос, обсуждаемый на встрече – добыча платины под Уральцем. Леонид Мартюшев в своем выступлении сделал акцент – в стране не такая ситуация, что необходима эта платина. Ради платины отдавать такие красивые места нецелесообразно. Кстати, представитель «Нейвы» главный инженер Игорь Здоровец также посетил «круглый стол».

Гости из областного правительства приехать не смогли. Как объяснили общественникам, Алексей Кузнецов, министр, принимал участие в масштабном субботнике, Владимир Шлегель ездил в Полевской по вопросу незаконной вырубки леса. Не пришел и Сергей Носов, выступление которого присутствующие ждали с большим интересом.

Встреча собрала более 50 человек, на выступления ушло около трех часов. Все присутствующие в очередной раз убедились, что им есть за что бороться, и только вместе они смогут защитить природу, найти выходы от посягательств на красивейшие места России и донести свою точку зрения до властей и до народа.

Фотографии предоставил Андрей Волегов