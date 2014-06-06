МОТИВ снизил стоимость входящих в поездках по России

Отныне пользователи услуги «Роуминг НОН-СТОП», путешествуя по России, смогут принимать звонки от близких, друзей или коллег по единой выгодной цене – 1 рубль 90 копеек за минуту. Напомним, что раньше стоимость входящего соединения в национальном роуминге составляла 2 рубля 70 копеек.

Таким образом, теперь, отправляясь с «домашней» SIM-картой, к примеру, в Москву или Санкт-Петербург пользователь обновленной услуги «Роуминг НОН-СТОП» за 10-тиминутный входящий звонок вместо 27 заплатит всего 19 рублей.

Не важно, куда захотят отправиться этим летом наши абоненты – в постолимпийский Сочи или к живописнейшему озеру Байкал, в любом случае они смогут делиться новыми впечатлениями с друзьями и близкими и не беспокоиться о балансе телефона. Нужно просто не забыть перед поездкой отправить бесплатное SMS с текстом ON на номер 1078, включить услугу «Роуминг НОН-СТОП» и наслаждаться единой низкой ценой на входящие во время путешествий по всей России отмечает пресс-секретарь компании МОТИВ Алена Ярушина.

Также обращаем ваше внимание на изменение размера абонентской платы – теперь за пользование услугой со счета абонента ежедневно будет сниматься 2 рубля 90 копеек. В остальном правила предоставления услуги не изменяются.