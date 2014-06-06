На Вагонке трудоустроили почти 300 юных тагильчан
В Нижнем Тагиле стартовала компания по трудоустройству учащихся тагильчан. На Вагонке, к примеру, молодежная биржа труда стартовала еще в конце мая. Трудоустройство проходила по трем направлениям: через молодежную биржу труда, практика студентов в городских организациях, трудоустройство на предприятия, организовавшие рабочие места за счет собственных средств.
Около 360 подростков обратились в молодежную биржу, из них трудоустроили больше половины – 256 человек. С 2 июня в городе работают 13 отрядов мэра: 170 учащихся заняты благоустройством территории Вагонки. 33 – на практике в предприятиях района, 53 – устроились по системе договоров предприятий с ГКУ «Центр занятости населения». Среди трудоустроенных – ребята из социально незащищенных слоев населения.
Рабочие места для подростков предоставили 7 предприятий и организаций района, заключившие с центром занятости договор, по которому часть заработной платы выплачивает предприятие. Наиболее активную позицию в вопросе трудоустройства занимают ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО «Химический завод «Планта», ОАО «Уралхимпласт», ЗАО «Трест № 88», МБОУ СОШ № 20, ООО «Трио», ООО «УБТ-Сервис», которые создали наибольшее количество временных рабочих мест для несовершеннолетних тагильчан.
Многие молодые люди предпочитают не «работать на дядю», а открывать своё собственное дело, хоть такой шаг и сулит немало трудностей. Не в последнюю очередь встает проблема с рекламной новых услуг или товаров, но благодаря современным технологиям с ней легко справиться. Создание сайта компании и продвижение в поисковых запросах - отличный способ сэкономить время и деньги, при этом получил большую базу персональных клиентов.
© TagilCity.ru