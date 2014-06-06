Сертификаты на 5000 рублей в магазин одежды: три дня до завершения конкурса!

Надо сказать, в этом конкурсе креатив тагильчан просто зашкаливает. Каждый из участников постарался от души – стикер от Redbox побывал даже под водой, на трамвае, на летающей лыжнице, на скейте и у черного кота.

Есть еще целых три дня для того, чтобы воплотить свои самые сумасшедшие задумки в жизнь. Затем необходимо опубликовать фото на TagilCity.ru, а для большего эффекта рассказать о своем участии в социальных сетях, используя теги #redbox_streetwear #редбокс.

Один из победителей определится путем голосования на портале, другой – по решению спонсора, магазина уличной одежда Redbox (кстати, теги здесь имеют большой вес). Стикер для фото бери в магазине на Ленина, 59. Дай волю фантазии в первом магазине уличной одежды в Тагиле Redbox!

Успевай! Redbox check in