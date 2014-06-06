«Целина – 2014» - открыт летний трудовой сезон студенческих отрядов

Студенческий отряд сегодня – не только эффективный способ обеспечения вторичной занятости студентов, но и самобытная форма общественного движения. В Нижнем Тагиле существует 7 студенческих отрядов: студенческий педагогический отряд «Веста» (НТГСПА) студенческий строительный отряд «Улыбка» (НТИ (ф) УрФУ) студенческий отряд проводников «Спутник» (НТГСПА) студенческий строительный отряд «Родник" (НТГСПА) студенческий педагогический пропагандистский отряд «Айгос» (НТГСПА), студенческий педагогический отряд «Империо», студенческий строительный отряд «Русичи» (НТИ (ф) УрФУ).

На торжественном мероприятии каждый отряд представил свой музыкальный и танцевальный номер и получил путевку на Целину – 2014. Уже скоро ребята начнут трудовую деятельность на территории родного города и за его пределами.