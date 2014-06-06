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«Целина – 2014» - открыт летний трудовой сезон студенческих отрядов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Целина – 2014» - открыт летний трудовой сезон студенческих отрядов

6 июня 2014, 16:05ОбществоПавел Сидоренко
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