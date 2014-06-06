В Нижнем Тагиле на ОАО «Уралхимпласт» прошел конкурс профмастерства слесарей КИПиА

Посоревноваться в профессионализме с сильным полом отважились Ольга Золотарева, чей стаж на предприятии – 29 лет, и Евгения Тивирикина, которая 9 лет в профессии. Евгения, кстати, попыталась составить конкуренцию еще и собственному мужу – слесарю КИПиА Уралхимпласта Дмитрию Тивирикину, сообщили в пресс-службе ОАО «Уралхимпласт».

Опередить коллег-мужчин дамам пока не удалось. Но обе признаются: нынче был пробный заход, на следующий год они обязательно заявятся на конкурс, и это будет заявка на победу.

Профессиональный турнир-2014 стал состязанием 9 слесарей КИПиА Уралхимпласта. Специалисты решали теоретические и практические задачи на время, отвечали на тестовые вопросы по охране труда и технике безопасности, демонстрировали свои знания коллективного договора компании.