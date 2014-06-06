В Нижнем Тагиле переделают разметку на перекрестке Вагоностроителей-Дзержинского

Вот что написал Дмитрий Цыпляков в группе «Тагил без ям»:

Вопрос организаторам и активистам. Есть ли смысл пытаться обсудить с ГИБДД или МУП «Сигнал-3» качество дорожной разметки?

Пример. По-моему, из-за одной-единственной линии разметки перед перекрёстком Вагоностроителей — Дзержинского вносится сумятица в движение и снижается пропускная способность перекрёстка. Сколько себя помню, её всегда рисовали так, как на первой схемке. Всё было просто и понятно, машины выстраивались в три ряда без нарушения ПДД. И вот теперь уже второй (или третий?) год её рисуют так, как на второй схемке — ровно посередине половины проезжей части, предназначенной для движения в сторону УВЗ.

Тагильчанина поддержали и другие автомобилисты города, добавив, что на светофоре Фрунзе-Черных в настоящее время сделали то же самое. Но самое интересное, что знак указывает на построение в три полосы, а разметка – в две. Водители отмечают, что на данных перекрестках автомобили вполне помещаются в три ряда.

Никита Чапурин, председатель «Тагил без ям», накануне на одном из аппаратных озвучил вопрос Сергею Носову и дорожным организациям. Так, Глава дал поручение производственному предприятию «Сигнал-3» поменять разметку в Дзержинском районе.