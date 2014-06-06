В Нижнем Тагиле пройдут испытания надежности автомобилей Mitsubishi

В «Оками Тагил» решили проверить автомобили Mitsubishi «на прочность». С этой целью автоцентр приготовил для них суровые испытания!

Для участия в испытаниях приглашаются все любители автомобилей Mitsubishi и просто желающие активно и весело провести выходные!

Все, что нужно, чтобы стать участником тест-драйва – иметь с собой водительское удостоверение.

А также желание получить заряд драйва и позитива, который вам подарят:

Энергичное и неординарное шоу джамперов.

Жизнерадостные девушки-черлидеры

Катание на картингах.

Ждем всех 14 июня на ГЛК «Белая» в 40 минутах езды от города Нижний Тагил в сторону посёлка Чёрноисточинск. Схема проезда.