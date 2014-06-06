В Нижнем Тагиле пройдут испытания надежности автомобилей Mitsubishi
6 июня 2014, 16:00ОбществоПавел Сидоренко
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Приглашаем на масштабный внедорожный тест-драйв «Mitsubishi off-road».
В «Оками Тагил» решили проверить автомобили Mitsubishi «на прочность». С этой целью автоцентр приготовил для них суровые испытания!
Для участия в испытаниях приглашаются все любители автомобилей Mitsubishi и просто желающие активно и весело провести выходные!
Все, что нужно, чтобы стать участником тест-драйва – иметь с собой водительское удостоверение.
А также желание получить заряд драйва и позитива, который вам подарят:
- Энергичное и неординарное шоу джамперов.
- Жизнерадостные девушки-черлидеры
- Катание на картингах.
Ждем всех 14 июня на ГЛК «Белая» в 40 минутах езды от города Нижний Тагил в сторону посёлка Чёрноисточинск. Схема проезда.
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