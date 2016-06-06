Акции июня в Центре эстетической медицины "Консул-ST"

В Центре эстетической медицины "Консул-ST" в июне акции на:

- Перманентный макияж. СКИДКА - 10%

- Аппаратный педикюр + криообёртывание ног = 1900р.

- Процедура восстановления структуры волос, увлажнения и питания с маслом "Митик Ойл" в ПОДАРОК к стрижке

- На обёртывания для тела СКИДКА - 15%

Весь июнь, по воскресеньям с 9.00 до 15.00 ведёт приём стоматолог терапевт Зятикова Елена Владимировна - приём на консультации и с острой болью

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