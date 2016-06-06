Более 500 свердловских мигрантов отправились домой
6 июня 2016, 11:45Общество
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Федеральная миграционная служба, начиная с первых месяцев 2016 года выдворила уже почти 600 жителей ближнего зарубежья.
Оказалось, что граждане соседствующих государств нарушали миграционные законы нашей страны. В большинстве своем это граждане Средней Азии: 237 жителей Таджикистана, 199 жителей Узбекистана и 70 граждан Киргизии.
Известно, что за прошлый год на территории Свердловской области поселились около 144 тысяч мигрантов. Кстати, больше всего полюбили Россию жители Таджикистана (52 тыс.человек), а также Киргизии (34 тыс.человек) и, наконец, – Узбекистана (14 тыс.человек).
В Нижнем Тагиле ситуация с мигрантами также претерпела изменения, итоги по этому вопросу подвели месяц назад. Так, количество жителей соседних республик в нашем городе стало меньше, что связывают с нестабильной экономической ситуацией.
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