Газоизмерительное оборудование: обслуживание и ремонт

Выход из строя газоизмерительного оборудования чреват весьма серьезными экономическими потерями, и в ряде случаев может привести к серьезным авариям. Поэтому организациям, эксплуатирующим его, очень важно постоянно следить за его техническим состоянием, и в случае возникновения неисправностей вовремя и квалифицированно их устранять. Диагностику и ремонт средств измерений такого типа следует доверять специализированным сервисным и ремонтным предприятиям, которые располагают штатом высококвалифицированного персонала, всеми необходимыми для этого устройствами, приборами, инструментом и оснасткой. В Екатеринбурге одной из таких фирм является «Астин групп».

Разновидности и применение газоизмерительного оборудования

Свердловская компания «Астин групп» производит проверку, техническое обслуживание и ремонт:

Расходомеров;

Преобразователей давления и температуры;

Газоанализаторов;

Манометров;

Тягонапоромеров;

Термометров.

Расходомеры (счетчики) используются для того, чтобы определять количество прошедшего по трубопроводу газа в течение некоторой единицы времени. Они чаще всего используются на промышленных предприятиях, и точность их показателей критично важна для осуществления многих производственных технологических процессов.

Преобразователи давления и температуры представляют собой устройства, которые приводят соответствующие параметры газообразных сред к тем показателям, которые необходимы. Они также практически всегда применяются на производствах. Газоанализаторы используются для определения количественного и качественного состава смесей газов, манометры — их давления, термометры — температуры. Что касается тягонапоромеров, то они — это специализированный контрольно-измерительный прибор, предназначенный для измерения показателей вакуумметрического или избыточного давления газа (чаще всего используются в лабораториях, котельных, ТЭЦ).

Ремонт газоизмерительного оборудования