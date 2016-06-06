Газоизмерительное оборудование: обслуживание и ремонт
Природный газ широко используется и в быту, и в коммунальном хозяйстве, и на производственных предприятиях при осуществлении различных технологических процессов. Его транспортировка в подавляющем большинстве случаев осуществляется по специализированным трубопроводам, оснащенным специализированными приборами. Они позволяют отслеживать и контролировать уровень расхода газа, а также целый ряд его параметров.
Выход из строя газоизмерительного оборудования чреват весьма серьезными экономическими потерями, и в ряде случаев может привести к серьезным авариям. Поэтому организациям, эксплуатирующим его, очень важно постоянно следить за его техническим состоянием, и в случае возникновения неисправностей вовремя и квалифицированно их устранять. Диагностику и ремонт средств измерений такого типа следует доверять специализированным сервисным и ремонтным предприятиям, которые располагают штатом высококвалифицированного персонала, всеми необходимыми для этого устройствами, приборами, инструментом и оснасткой. В Екатеринбурге одной из таких фирм является «Астин групп».
Разновидности и применение газоизмерительного оборудования
Свердловская компания «Астин групп» производит проверку, техническое обслуживание и ремонт:
- Расходомеров;
- Преобразователей давления и температуры;
- Газоанализаторов;
- Манометров;
- Тягонапоромеров;
- Термометров.
Расходомеры (счетчики) используются для того, чтобы определять количество прошедшего по трубопроводу газа в течение некоторой единицы времени. Они чаще всего используются на промышленных предприятиях, и точность их показателей критично важна для осуществления многих производственных технологических процессов.
Преобразователи давления и температуры представляют собой устройства, которые приводят соответствующие параметры газообразных сред к тем показателям, которые необходимы. Они также практически всегда применяются на производствах. Газоанализаторы используются для определения количественного и качественного состава смесей газов, манометры — их давления, термометры — температуры. Что касается тягонапоромеров, то они — это специализированный контрольно-измерительный прибор, предназначенный для измерения показателей вакуумметрического или избыточного давления газа (чаще всего используются в лабораториях, котельных, ТЭЦ).
Ремонт газоизмерительного оборудования
Сервисное обслуживание – это необходимый комплекс мер, направленных на бесперебойную работу систем и на предупреждение любых сбоев в работе газового оборудования. Поскольку ремонт счетчиков газа, преобразователей, газоанализаторов, манометров и прочего газоизмерительного оборудования — достаточно сложная задача, то ее решение нужно доверять только опытным мастерам. В екатеринбургской компании «Астин групп» он производится на высочайшем профессиональном уровне, в кратчайшие сроки и с предоставлением гарантии.