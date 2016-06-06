Капитальный ремонт в Нижнем Тагиле: подрядчик раскрывает подробности о ремонте дома на улице Гастелло (ФОТО)

Подрядчиком проведения капитального ремонта в этом доме выступает компания «Стройкомплекс». Она уже знакома читателям TagilCity.ru, именно она проводит капитальный ремонт в доме №50 на проспекте Ленина. Мастер строительно-монтажных работ Николай Краус рассказал о том, какие работы ведутся в доме на улице Гастелло:

Работы мы начали с мая. По контракту они должны закончиться 1 сентября. Постараемся, конечно, пораньше закончить, чтобы жильцы, скажем так, жили спокойно.

Через неделю или две мы закончим ремонт крыши. Там мы перекладываем шифер и утепляем чердачное помещение. Как раз сейчас мы начинаем укладывать утеплитель.

Фасад уже сделан с лицевой части и торцов. Леса переместились на заднюю часть дома. По фасадам идем довольно-таки хорошо, -- рассказал он журналисту TagilCity.ru.

Вчера, 5 июня, ремонтная бригада приступила к так называемой отмостке. Отмостка — это бетонная или асфальтовая полоса вокруг дома, которая защищает фундамент от дождевых вод. Обычно она шириной около метра. В данном случае она будет выполнена из бетона. Сейчас идет демонтаж старой отмостки и выемка грунта. Когда подготовка будет завершена, будет засыпан щебень, начнется заливка бетона.

Внешний вид дома в начале мая.

Есть прогресс и с инженерными коммуникациями:

По отоплению — смонтирован новый верхний розлив и тепловой узел. В ближайшие дни будем проводить в квартиры новые стояки. То же самое по горячей и холодной воде. Мы стараемся делать отопление и воду параллельно, чтобы по несколько раз в одну квартиру не возвращаться. Полностью поменяли канализацию. Кроме того, починили освещение в подъезде и фонарь перед входом в дом.

Говоря о подъезде можно заметить, что сейчас он выглядит не лучшим образом: в стенах пробиты дыры, на полу лежит строительный мусор. Но, как заметил Николай Краус, это временно. После завершения всех работ подрядчик за собой приберется:

Ремонт подъезда будет. Фонд капремонта не оплачивает эти работы, но мы в качестве бонуса сделаем косметический ремонт подъезда. Все зашпаклюем и покрасим, чтобы жильцы были довольны. Это будет сделано в последнюю очередь, когда все остальные работы будут завершены.

Своё мнение о ремонте высказали и жильцы этого дома. Тагильчанка Юлия рассказала о том, что он был весьма ожидаемым жильцами этого дома, поэтому неудобства от него никого не смутили:

Некоторые жители очень ждали ремонт, особенно соседи сверху. Неудобства незначительны: это пыль и то, что нужно дома находиться. Но нас об этом предупреждают. Есть и пожелание — хотелось бы, чтоб отопление делали с расчетом на возможность установки счетчика на отопление, но, насколько мне известно, у них в проекте такого нет поделилась она.