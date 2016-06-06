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Капитальный ремонт в Нижнем Тагиле: подрядчик раскрывает подробности о ремонте дома на улице Гастелло (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Капитальный ремонт в Нижнем Тагиле: подрядчик раскрывает подробности о ремонте дома на улице Гастелло (ФОТО)

6 июня 2016, 19:45ОбществоДенис Таратонов
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