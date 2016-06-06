Краткий экскурс в историю железнодорожного транспорта

В 1763 году инженер К. Фролов сконструировал на Змеиногорском руднике (на Алтае) первую дорогу с металлическими рельсами для перевозки вагонеток с рудой. Здесь же впервые была использована механическая сила – колесо вращалось водой и заставляло работать систему лебедок. Спустя 4 года в Англии (г. Колбрук) были отлиты первые чугунные рельсы для укладки в колейную дорогу. В это же время англичанин Джессон предложил и новую форму колеса – добавил реборду (выступающую часть обода) для того, чтобы колеса не соскальзывали с рельсов.

В России только в конце семидесятых годов 18-го века впервые на заводе в Петрозаводске была построена чугунная дорога. Она использовала канатную тягу и имела длину всего 175 метров. Подобные канатные «чугунки» тогда стали возникать почти на всех металлургических заводах страны.

Первый паровоз потянул вагоны лишь в 1803 году в Англии. Изобрел его инженер Р. Тревитик. Он мог развивать скорость до 7 километров в час и был способен тянуть семитонный состав. Но из-за того, что рельсы из чугуна быстро изнашивались под тяжестью этого состава, паровоз недолго проработал на рудничной дороге. Серийное производство паровозов связано с именем англичанина Дж. Стефенсона. Именно он верил в будущее железнодорожных перевозок, поэтому добился строительства завода по выпуску паровозов в Англии. Три первые модели были созданы для единственной на то время общественной железной дороги. Она соединяла между собой два английских города - Стоктон и Дарлингтон. Зарубежный опыт позволил в 37-м году запустить первую российскую железную дорогу общего пользования - Царскосельскую. Она еще 15 лет оставалась единственной в России.