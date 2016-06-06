Самый оптимальный программируемый контроллер для автоматизации оборудования, линий и участков
Самый оптимальный программируемый контроллер для автоматизации оборудования, линий и участков позволит легко составить управляющую программу даже школьнику.
Квант реле - это управляющий программируемый контроллер для промышленного оборудования. Составление программы для этого изделия – предельно простой процесс. В комплект поставки Квант:Реле входит бесплатная программа для компьютера. Для составления программы управления вовсе не обязательно знание программирования.
С помощью данного контроллера можно управлять:
- Промышленным оборудованием
- Передвижной кареткой, поточной линией или конвейером
- Освещением
- Циклами включения и отключения технологических процессов
- Поливом
- Линией автоматизации
- Тепличным комплексом
Основная роль Квант:Реле – автоматизировать производственные участки. Изделие снабжено следующими гальванически развязанными входами:
- Три датчика температуры от -55° до 125°
- Два входа 0 – 24 В для аналоговых сигналов
- Десять дискретных входов 0 – 24 В
- Энкодер (входы А и В поддерживают 1500 оборотов в минуту с энкодером 200 импульсов на оборот)
Также в устройстве присутствуют 8 релейных силовых выходов по 6 А / 250 В каждый.
Для подключения к ПК необходим лишь USB-шнур, который поставляется в комплекте. Никаких переходников или программаторов не требуется.
Поставляемое в комплекте программное обеспечение дает возможность симуляции как с подключенным так и не подключенным модулем. В онлайн режиме вы можете следить за состояниями модулей внутри программы, а также наблюдать за всеми выходами и входами устройства, что позволит существенно сократить время отладки схемы и ускорить запуск оборудования.
Квант реле также отлично подходит для обучения управлению оборудованием молодых специалистов и студентов.
Можно подключать цифровые температурные датчики для мониторинга температуры трех различных объектов и автоматически реагировать на ее изменения.
Поддержка цифровых энкодеров.
С применением энкодера появляется возможность контроля перемещения
производственных механизмов с точностью до 0.001 мм. Получая данные от энкодера, вы можете управлять частотным приводом или сервоприводом. Используя Квант реле можно автоматически управлять положением всевозможных заслонок, перемещением конвейера или каретки. В ваших руках будет полный контроль технологического процесса.
Программируемый промышленный контроллер Квант:Реле поможет существенно автоматизировать производственные процессы, что в свою очередь повлечет увеличение производительности оборудования до 3-х раз и сокращение времени простоев. Еще одним неоспоримым плюсом данного решения является легкость перенастройки оборудования, что делает производственный комплекс более гибким и универсальным.