Самый оптимальный программируемый контроллер для автоматизации оборудования, линий и участков

Квант реле - это управляющий программируемый контроллер для промышленного оборудования. Составление программы для этого изделия – предельно простой процесс. В комплект поставки Квант:Реле входит бесплатная программа для компьютера. Для составления программы управления вовсе не обязательно знание программирования.

С помощью данного контроллера можно управлять:

Промышленным оборудованием

Передвижной кареткой, поточной линией или конвейером

Освещением

Циклами включения и отключения технологических процессов

Поливом

Линией автоматизации

Тепличным комплексом

Основная роль Квант:Реле – автоматизировать производственные участки. Изделие снабжено следующими гальванически развязанными входами:

Три датчика температуры от -55° до 125°

Два входа 0 – 24 В для аналоговых сигналов

Десять дискретных входов 0 – 24 В

Энкодер (входы А и В поддерживают 1500 оборотов в минуту с энкодером 200 импульсов на оборот)

Также в устройстве присутствуют 8 релейных силовых выходов по 6 А / 250 В каждый.

Для подключения к ПК необходим лишь USB-шнур, который поставляется в комплекте. Никаких переходников или программаторов не требуется.

Поставляемое в комплекте программное обеспечение дает возможность симуляции как с подключенным так и не подключенным модулем. В онлайн режиме вы можете следить за состояниями модулей внутри программы, а также наблюдать за всеми выходами и входами устройства, что позволит существенно сократить время отладки схемы и ускорить запуск оборудования.

Квант реле также отлично подходит для обучения управлению оборудованием молодых специалистов и студентов.

Можно подключать цифровые температурные датчики для мониторинга температуры трех различных объектов и автоматически реагировать на ее изменения.

Поддержка цифровых энкодеров.

С применением энкодера появляется возможность контроля перемещения

производственных механизмов с точностью до 0.001 мм. Получая данные от энкодера, вы можете управлять частотным приводом или сервоприводом. Используя Квант реле можно автоматически управлять положением всевозможных заслонок, перемещением конвейера или каретки. В ваших руках будет полный контроль технологического процесса.