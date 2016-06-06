Тагильские заключенные ремонтируют храм, расположенный на территории колонии

Приведение святыни в благообразный вид осуществляется силами заключенных. Отбывающим наказание принять участие в благоустройстве храма предложил его настоятель, иерей Иоанн. Он же дал благословение на начало наружных отделочных работ. Заключенные, являющиеся прихожанами храма, занимаются его восстановлением исключительно в добровольном порядке.

По информации пресс-службы УФСИН России по Челябинской области, на данный момент осужденным удалось выполнить уже половину от намеченного количества работ. Ими осуществлен ремонт фасада здания, выравнены и оштукатурены стены. Кроме того, были выкрашены крест и маковка. Большой купол изменил свой цвет на небесно-голубой. Также силами добровольцев был окрашен забор и благоустроена прилегающая к храму территория. В дальнейшем заключенные будут производить ремонтные работы во внутреннем пространстве храма.