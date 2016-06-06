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Тагильские заключенные ремонтируют храм, расположенный на территории колонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильские заключенные ремонтируют храм, расположенный на территории колонии

6 июня 2016, 16:05Общество
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