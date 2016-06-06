В Нижнем Тагиле съемочная группа проекта «Магаззино» проверила торговый комплекс «Феникс» и пообщалась с тагильчанами

Свидетельницей съёмок на «Фениксе» стала тагильчанка Людмила. Она рассказала редакции TagilCity.ru об увиденном, а также о своём небольшом разговоре с ведущим передачи:

В субботу пришла на рынок «Феникс». Там что-то снимали телевизионщики. Ведущий был такой веселый, шутил... Он взял и сел на прилавок. Ему говорят, что прилавок может быть грязный, а он ответил, что на наших рынках прилавки должны быть чистые. Достал тряпочку, провел, и, судя по всему, остался довольным проверкой.

Ещё у них был прибор для измерения уровня нитратов. Они проверили картофель, с ним все было нормально. А вот по поводу черешни сказал, что взрослым её можно есть, а детям только ягоды 2-3 и все.

Посмотрев товар, он спросил, есть ли в продаже овощи с уральских грядок. А я ему ответила, что это Урал, наши овощи начнут появляться не раньше конца июня, -- с улыбкой рассказала тагильчанка.

В администрации торгового комплекса к этому рассказу не смогли добавить новых подробностей:

Съёмочная группа приезжала в день, когда у меня был выходной. Насколько мне известно, они недолго здесь пробыли сказал директор Сергей Шуваев.

Сотрудник торгового комплекса добавил, что съемка заняла 15-20 минут.