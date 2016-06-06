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В Нижнем Тагиле съемочная группа проекта «Магаззино» проверила торговый комплекс «Феникс» и пообщалась с тагильчанами
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В Нижнем Тагиле съемочная группа проекта «Магаззино» проверила торговый комплекс «Феникс» и пообщалась с тагильчанами

6 июня 2016, 12:55ОбществоДенис Таратонов
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