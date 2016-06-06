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В Нижнем Тагиле жильцы четырёх многоквартирных домов остались без горячей воды из-за аварии в посёлке Северный
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В Нижнем Тагиле жильцы четырёх многоквартирных домов остались без горячей воды из-за аварии в посёлке Северный

6 июня 2016, 12:25ОбществоПавел Щербина
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