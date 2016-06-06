В Нижнем Тагиле жильцы четырёх многоквартирных домов остались без горячей воды из-за аварии в посёлке Северный

О бытовых неудобствах в редакцию TagilCity.ru сообщили жители посёлка Северный.

Жители нескольких домов в посёлке Северный пять дней живут без горячей воды. Без горячей воды остались жители ул.9 января д.1 ,д.2 и ул. Парижской коммуны д.8. Вода отключена с 1.06. В управляющей компании поясняют, что аварию будут устранять теплосети сообщила в редакцию TagilCity.ru читательница Татьяна.

В управляющей компании подтвердили факт проведения работ и направили журналистов TagilCity.ru к компании «Райкомхоз-теплосети», которая их осуществляет.

Во время проведения опрессовочных работ был обнаружен порыв трубы около дома № 4 по улице 9 января. Из-за аварии четыре дома сейчас остаются без горячей воды: ул.9 января д.1 ,д.2, д.4 и Парижской коммуны д. 8. Предстоит большой объём работы, потому затрудняюсь сказать точно, сколько времени займёт устранение аварии. Пока не могу сказать, когда сможем вернуть горячую воду жильцам домов рассказал журналисту TagilCity.ru директор ООО «Райкомхоз-теплосети» - Анатолий Антипов.

TagilCity.ru напоминает о том, что в данный момент без горячей воды остаётся посёлок Сокол в пригороде Нижнего Тагила. Это связано с тем, что для котельной посёлка будет построена новая дымовая труба.