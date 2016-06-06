В Верхней Салде несколько пенсионеров не получают пенсию и лишаются своих квартир

Так, 85-летний ветеран - Афонасий Анфалов, остался без своей пенсии несколько месяцев назад. Живет он один, в своей 2-комнатной квартире, без чьей-либо помощи и поддержки – жена и дети умерли. Грязная кухня, полупустой холодильник с испорченными продуктами, и практически нищая обстановка – вот что обнаружилось в его квартире. Пенсия у ветерана 20 тысяч рублей. Из них какая-то женщина – «благотворитель» выдает ему 200 р. На сигареты. Их не хватает, поэтому дедушке приходится «стрелять» сигареты на улице, где он проводит основную часть своего времени. Ветеран нуждается и в медицинской помощи, но денег на автобус нет, и сил кому-то жаловаться, добиваться и просить помощи, у пенсионера тоже уже нет, - рассказал он изданию 66.ru.

Подобная плачевная ситуация и у пожилой пенсионерки Валентины Кокшаровой. Ей – 75 лет, и она тоже живет без родственников. Живет в своей квартире, но уже на кухне, потому что к ней подселили незнакомую ей женщину – Татьяну Суханову. Она и рассказала, что тоже пострадала в этой истории – ее обманным путем переселили сюда. Старушка говорит, что никому квартиру не продавала, никаких денег за нее ей не давали, и никого в заработанную ею еще в советское время квартиру не приглашала.

Все эти вопиющие случаи были обнаружены случайно, когда педагог детского дома с воспитанниками пришли поздравить ветерана Афонасия Анфалова с праздником 9 мая. Педагог - воспитатель Светлана Мукосий предложила написать заявление в соответствующие органы, но пенсионер ответил, что уже пытался пожаловаться, но ничего из этого не вышло. Везде сказали, что он несет полную чушь и находится «не в себе», рассказал он Светлане.

Оба пожилых человека живут в одном доме, в соседних подъездах.

Пострадавшие пенсионеры и соседка В. Кокшаровой Т. Суханова обвиняют в своих бедах начальника местного отделения почты Рену Гаджиеву. Обнаружилось также, что Рена Гаджиева является владелицей нескольких квартир в Верхней Салде. Ранее они тоже принадлежали пенсионерам.

От обвинений по поводу присвоения пенсии руководитель почты отказывается.

Дочь Т. Сухановой обратилась в полицию с заявлением по поводу мошенничества, предположительно совершенного Реной Гаджиевой. Пока ее вина не доказана.

По заявлению Ольги Лесневской, специалиста по связям со СМИ отдела МВД «Верхнесалдинский», полиция проводит расследование по поводу обнаружившихся фактов. Придется обработать большое количество документов, поэтому срок доследственной проверки увеличен. В свердловском филиале «Почты России» также проведут свое служебное расследование по данному факту.

А старики по-прежнему сидят без денег, без нормальной еды и ждут, когда наступит 13-е число - день пенсии.