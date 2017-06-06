14 килограммов наркотиков привёз наркодилер из Москвы в Екатеринбург

Занятие противоправным бизнесом задержанный мотивировал при опросе в полиции якобы трудными жизненными обстоятельствами. Говорил, что некоторое время пытался быть предпринимателем, но не получилось, набрал кредитов, их нужно погашать. Кроме того, хотел помочь финансами матери. Насколько его слова правдивы сейчас органы внутренних дел выясняют. Однажды в социальных сетях он нашел «интересное» предложение, от которого не смог отказаться. В его обязанности входила доставка в разные города нашей страны криминального товара. По предварительным данным, подозреваемый брал из тайника в Москве партию смертельного зелья и на своей иномарке Хендай развозил по субъектам, где делал схроны, фото которых отправлял своему боссу. Суд Чкаловского района Екатеринбурга, рассмотрев материалы полиции, арестовал жителя Ухты. Сейчас он содержится под стражей. Сыщики выясняют круг его сообщников. Расследование продолжается.