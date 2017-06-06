ЕГЭ был сорван из-за отключения света по вине рабочих в школе Первоуральска
6 июня 2017, 08:15Общество
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В минувший понедельник, 5 июня, в Первоуральске школьники были вынуждены прекратить написание ЕГЭ по обществознанию. Причиной стало отключение электричества.
Кабель повредила сторонняя организация, которая выполняла ремонтные работы с нарушением - без участия энергетиков.
Без электричества, очевидно, процесс наблюдения за написанием экзамена оказался невозможным. Было принято решение о переносе тестирования.
Пока не ясно, как будет закончен экзамен. Представители управления образования потребовали от ремонтников письменного объяснения, пишет Ura.ru.
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