ЕГЭ был сорван из-за отключения света по вине рабочих в школе Первоуральска

Кабель повредила сторонняя организация, которая выполняла ремонтные работы с нарушением - без участия энергетиков.

Без электричества, очевидно, процесс наблюдения за написанием экзамена оказался невозможным. Было принято решение о переносе тестирования.

Пока не ясно, как будет закончен экзамен. Представители управления образования потребовали от ремонтников письменного объяснения, пишет Ura.ru.