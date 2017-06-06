Маникюр - это искусство!
Провожаем весну, встречаем лето! Ы Центре эстетической медицины "Консул СТ" в течение всего июня - специальное предложение на маникюр.
Провожаем весну, встречаем лето! Ы Центре эстетической медицины "Консул СТ" в течение всего июня - специальное предложение на маникюр. При любом маникюре - декор ногтей в подарок!
Сегодня маникюр заключается не только в покрытии ногтей лаком. Придание ногтевой пластине определенной формы, удаление кутикулы, полировка, наращивание ногтей и многое другое также являются составляющими современного маникюра. В целом этим термином можно назвать любую гигиеническую обработку ногтей и рук, таким образом, эта процедура выполняет не только декоративную, но и гигиеническую функцию. Процедура проводится на базе Медицинского центра, с соблюдением всех санитарных норм и требований, что обеспечивает полную гарантию инфекционной безопасности.
Для Вас: классический маникюр (обрезной, необрезной), SPA-маникюр, наращивание ногтей (акрилом, гелем), художественная роспись ногтей, долговременное покрытие ногтей (гель-лак, Shellac) и ДЕКОР В ПОДАРОК ВЕСЬ ИЮНЬ!
Запись: 96-00-96 или 44-33-00 или заказать звонок на сайте konsul-st.ru