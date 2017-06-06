Маникюр - это искусство!

Сегодня маникюр заключается не только в покрытии ногтей лаком. Придание ногтевой пластине определенной формы, удаление кутикулы, полировка, наращивание ногтей и многое другое также являются составляющими современного маникюра. В целом этим термином можно назвать любую гигиеническую обработку ногтей и рук, таким образом, эта процедура выполняет не только декоративную, но и гигиеническую функцию. Процедура проводится на базе Медицинского центра, с соблюдением всех санитарных норм и требований, что обеспечивает полную гарантию инфекционной безопасности.