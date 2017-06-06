Перманентный макияж. Безопасно и безболезненно!
6 июня 2017, 09:00ОбществоКонсул - ST Центр эстетической косметологии
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В июне серия видео «Рассказывают профессионалы» пополнилась новой темой «ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ». СМОТРЕТЬ ВИДЕО.
В июне серия видео «Рассказывают профессионалы» пополнилась новой темой «ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ». СМОТРЕТЬ ВИДЕО.
Специалист по перманентному макияжу (ЦЭМ «Консул-ST») Анастасия Насонова рассказывает о том, что такое татуаж и как его сделать безопасно.
Как происходит нанесение перманентного макияжа?
· Перед процедурой с учетом Ваших пожеланий специалист прорисовывает эскиз.
· Наносится анестезирующий крем.
· Процедура выполняется способом напыления с минимальным погружением иглы.
· На область перманентного макияжа наносятся фиксирующие средства для сохранения пигмента и защиты от внешних воздействий.
Запись на процедуру 44-33-00 или закажите звонок на сайтеhttp://konsul-st.ru/services/permanentnyy-makiyazh
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