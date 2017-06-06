Прошедший в Нижнем Тагиле ураган повредил территорию школы-интерната для детей-инвалидов (ВИДЕО)

Кроме больниц, школ, детских садов, получила повреждения школа-интернат №16 для детей-инвалидов , расположенная на улице Газетной. Очевидно, что своими силами интернат с проблемами не справится, а территория находится в тяжелом состоянии.

Найдите силы, направьте помощь: это интернат, где находятся дети-инвалиды, а поэтому нужно оказать необходимую помощь даже более, чем нужно. Необходимо восстановить функционирование социального объекта для детей в нормальном режиме. Необходимо составить график работ на этой неделе.