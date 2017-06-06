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Прошедший в Нижнем Тагиле ураган повредил территорию школы-интерната для детей-инвалидов (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прошедший в Нижнем Тагиле ураган повредил территорию школы-интерната для детей-инвалидов (ВИДЕО)

6 июня 2017, 14:55Общество
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