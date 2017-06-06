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Руководители садовых товариществ Нижнего Тагила будут наказаны за несоблюдение правил пожарной безопасности (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководители садовых товариществ Нижнего Тагила будут наказаны за несоблюдение правил пожарной безопасности (ФОТО)

6 июня 2017, 13:20ОбществоЕкатерина Малых
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