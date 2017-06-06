Сотрудники несуществующей школы в Свердловской области 10 лет незаконно получали зарплату
6 июня 2017, 07:15Общество
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Ряд СМИ Свердловской области разместили информацию о том, что сотрудники одной из образовательных школ в Среднеуральске во главе с директором получают зарплату и премиальные, несмотря на то, что здание вот уже 10 лет находится в процессе реконструкции и не принимает учеников.
Следственный комитет Свердловской области по Верхней Пышме начал проверку, передает пресс-служба регионального ведомства.
Работникам школы и руководству предстоит обосновать правомерность получения денежного вознаграждения во время отсутствия образовательного процесса. Также следователи разберутся, на каком этапе находится столь затянувшийся ремонт и по какой причине.
Для проверки будут изъяты все необходимые материалы, в том числе бухгалтерская и хозяйственная документация. По итогам будет принято процессуальное решение.
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