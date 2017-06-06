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Социальная сеть «ВКонтакте» привезет на выпускной бал к самым креативным школьникам группу IOWA
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Социальная сеть «ВКонтакте» привезет на выпускной бал к самым креативным школьникам группу IOWA

6 июня 2017, 18:10Общество
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