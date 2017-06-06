Вопрос об отмене и окончании режима ЧС в Нижнем Тагиле решится 8 июня (ВИДЕО)

Сергей Носов считает важным как можно скорее решить вопрос об отмене ЧС в Нижнем Тагиле:

Соответствующие документы необходимо подготовить уже к четвергу. Тогда и определяться с дальнейшими действиями в ближайшее время.

Распоряжения по решению вопрос режима ЧС мэром даны, поэтому дальнейшие работы по восстановлению городских объектов будут производиться согласно подготовленного соответствующими службами плану.

Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017