Вопрос об отмене и окончании режима ЧС в Нижнем Тагиле решится 8 июня (ВИДЕО)
6 июня 2017, 16:05Общество
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Решение об отмене режима чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле повлияет на составление документов по затратам на ликвидацию последствий урагана.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сергей Носов считает важным как можно скорее решить вопрос об отмене ЧС в Нижнем Тагиле:
Соответствующие документы необходимо подготовить уже к четвергу. Тогда и определяться с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Распоряжения по решению вопрос режима ЧС мэром даны, поэтому дальнейшие работы по восстановлению городских объектов будут производиться согласно подготовленного соответствующими службами плану.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
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