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Доход директоров кушвинских школ и детсадов превышает полмиллиона рублей в год (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Доход директоров кушвинских школ и детсадов превышает полмиллиона рублей в год (ФОТО)

6 июня, 13:55Общество
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