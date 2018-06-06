Доход директоров кушвинских школ и детсадов превышает полмиллиона рублей в год (ФОТО)
6 июня, 13:55Общество
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На днях стали официально известны доходы некоторых педагогических работников города Кушвы. Как видно из приведенных ниже таблиц, работники администрации кушвинских образовательных учреждений имеют среднегодовой доход выше половины миллиона рублей.
Сюжеты: Кушва
Согласно официальной декларации о доходах заведующих детскими садами в Кушве за 2017 год, самая высокая заработная плата – 83 тысячи рублей в месяц. Такой доход имеют 3 педагога города Кушвы.
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Доходы работников детских садов
Что касается директоров школ, самая высокая заработная плата у директора МКЦ – 130 тысяч рублей, сообщает «Мой город».
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Доходы работников школ/ «Мой город»
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