Екатеринбуржцы хотят рассказать о «беспределе Тунгусова» на прямой линии с Путиным
О нарушениях во время праймериз в Екатеринбурге хотят рассказать работники бюджетной сферы во время прямой линии с Владимиром Путиным 7 июня.
Бюджетники хотят пожаловаться на то, что их, угрожая увольнениями, заставляли идти на выборы 3 июня и голосовать за кандидатов из так называемого «списка Тунгусова».
По рассказам некоторых работников образования, их заставили прийти на голосование и обязали привести с собой еще двух человек. В результате этого на участках скапливались очереди до 150 человек.
Также, по рассказам очевидцев, сотрудники одного из детсадов пришли вместе с заведующей, которая громко объявила коллегам за кого им нужно голосовать. По такой же схеме действовали сотрудники паспортного стола, работники поликлиники №2 и ЦГБ №7.
Теперь жители Екатеринбурга хотят рассказать об этих нарушениях Владимиру Путину, сообщает «Новый день».
Напомним, что прямая линия с президентом России состоится 7 июня в 12:00 по московскому времени.
© TagilCity.ru