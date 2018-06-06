Екатеринбуржцы хотят рассказать о «беспределе Тунгусова» на прямой линии с Путиным

Бюджетники хотят пожаловаться на то, что их, угрожая увольнениями, заставляли идти на выборы 3 июня и голосовать за кандидатов из так называемого «списка Тунгусова».

По рассказам некоторых работников образования, их заставили прийти на голосование и обязали привести с собой еще двух человек. В результате этого на участках скапливались очереди до 150 человек.

Также, по рассказам очевидцев, сотрудники одного из детсадов пришли вместе с заведующей, которая громко объявила коллегам за кого им нужно голосовать. По такой же схеме действовали сотрудники паспортного стола, работники поликлиники №2 и ЦГБ №7.

Теперь жители Екатеринбурга хотят рассказать об этих нарушениях Владимиру Путину, сообщает «Новый день».

Напомним, что прямая линия с президентом России состоится 7 июня в 12:00 по московскому времени.