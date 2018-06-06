Экс-полицейский из Екатеринбурга осуждён за получение пяти тысяч рублей от мигранта

Факт передачи денег произошёл 18 ноября 2017 года в Железнодорожном районе города. Мужчина, трудившийся инспектором отделения по исполнению административного законодательства, намеревался составить в отношении мигранта-нарушителя протокол. Однако уроженец Таджикистана предложил инспектору пять тысяч рублей.

Деньги последний получил в служебном автомобиле. Именно там его поймали с поличным.

В ходе расследования экс-полицейский вину в незаконном деянии не признал.

В суде Железнодорожного района Екатеринбурга подсудимому назначили 10 месяцев исправительных работ, а также удержание заработной платы – 10% в доход государства. Также екатеринбуржец получил дополнительное наказание: ему запретили заниматься деятельностью представителя власти на срок 1 год, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.