Нижнетагильские спасатели попросили Путина установить досрочную пенсию (ВИДЕО)

Спасатели Нижнего Тагила обратились к Путину с вопросом о назначении им страховой пенсии. В видеообращении мужчины сообщают, что при проведении спасательных работ и ликвидации последствий ЧС все спасатели действуют совместно и выполняют одну задачу – спасение людей. Однако сотрудники МЧС работают до 45 лет, федеральные спасатели – до 40 лет и имеют право на досрочную пенсию. При этом муниципальные спасатели работают до достижения общего пенсионного возраста.

Тем самым российское законодательство, а именно ФЗ №400 «О страховых пенсиях», разделил по правам спасателей федерального и муниципального значения. И до сих пор непонятно с чем это связано говорится в видеообращении.

Нижнетагильские спасатели считают, что до 60 лет в экстренной службе человек работать не может в целях своей и общественной безопасности.