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Пришлось раздеться: школьница в Татарстане не могла попасть на ЕГЭ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пришлось раздеться: школьница в Татарстане не могла попасть на ЕГЭ

6 июня, 11:25Общество
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