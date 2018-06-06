Пришлось раздеться: школьница в Татарстане не могла попасть на ЕГЭ

Скандал на почве ЕГЭ разразился в Татарстане. Там школьнице пришлось снять с себя нижнее белье, чтобы попасть на экзамен. Как оказалось, рамка металлодетектора срабатывала на застежку от бюстгальтера. Девочку попросили пройти в комнату охраны, где она сняла нижнее белье, после этого она оделась и прошла через рамку. Только тогда ее допустили до экзамена, пишут РИА «Новости».

В министерстве образования региона пояснили, что инцидент имел место быть, и вина за происшествие лежит на организаторах экзамена. Также сообщается, что члены экзаменационной комиссии уже написали пояснительные записки.

Они не вмешались в данную ситуацию. Когда видели, что ребенок уже достаточно напряжен, реагирует болезненно, может быть, стоило просто девочку отвести отдельно и предложить просмотреть ее металлоискателем ручным, уже индивидуально с ней поработать. А девочка на таких эмоциях пошла и разделась. Конечно, это недопустимо пояснили в министерстве.