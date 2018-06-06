Продавец «9 островов» оштрафован за продажу испорченного торта в Невьянске (ФОТО)

Я купила торт, так как знала, что вечером в гости придут мои племянницы. Первыми за стол сели дети. Я отрезала каждой по кусочку торта. После того как девочки попили чай, я решила сама попробовать торт. Вкус мне сразу показался странным. После этого я рассмотрела торт и внутри увидела заплесневелые пятна рассказала TagilCity.ru жительница Невьянска.

Торт, который за 310 рублей купила девушка для своих племянниц, внутри оказался с плесенью. Со слов девушки дата изготовления на упаковке была указана - 30 мая. После того как торт поели дети, у них начали болеть животы.

В этот же вечер ко мне подошла сначала одна, затем вторая племянница. Девочки жаловались на то, что у них болит живот рассказала покупательница.

1 июня 2018 года часть торта с плесневелыми пятнами была возвращена в магазин. В компании рассказали о причинах порчи продукта.

Торт «Волшебница» поступил на торговую точку 23 мая 2018 года. Срок хранения данного торта – 5 суток. По истечении срока годности данный торт не был отправлен обратно на фабрику. Уже с истекшим сроком годности данный торт 30 мая был продан рассказала Светлана Лебедева.

Как рассказывает производитель, продавец информацию об испорченном торте от руководства утаила.

В данном случае полностью вина продавца. После того как часть торта с плесенью была возвращена в магазин, о данном факте незамедлительно нужно было сообщить руководителю данной точки. Однако этого сделано не было. Деньги покупательнице были возвращены, а часть торта с плесенью продавец выкинула. За это продавец была наказана - оштрафована рассказал TagilCity.ru коммерческий директор.

Напомним, 31 мая в Нижнем Тагиле торт с плесенью от кондитерской «9 островов» был продан женщине на Вагонке.