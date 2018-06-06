Проверка деятельности ООО «Водоканал» проходит в Нижнем Тагиле

Как сообщает руководитель аппарата Администрации города Андрей Ленда, правоохранительные органы запросили документы в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» в рамках проверки деятельности ООО «Водоканал-НТ».

Запрос был на документацию, выданную «Службой заказчика» «Водоканалу» на проведение земляных работ для выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ за период с 2009 года.