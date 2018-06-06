Проверка деятельности ООО «Водоканал» проходит в Нижнем Тагиле
6 июня, 20:30Общество
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6 июня прошла повторная проверка документов ООО «Водоканал-НТ» правоохранительными органами.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает руководитель аппарата Администрации города Андрей Ленда, правоохранительные органы запросили документы в МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» в рамках проверки деятельности ООО «Водоканал-НТ».
Запрос был на документацию, выданную «Службой заказчика» «Водоканалу» на проведение земляных работ для выполнения аварийно-восстановительных и плановых работ за период с 2009 года.
Все документы были подготовлены и переданы правоохранительным органам, сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
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