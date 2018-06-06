Ремонт дороги и уборка мусора: «Городской контроль» работает в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
6 июня, 21:45Общество
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В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила 6 июня прошла проверка пяти объектов, которые стали поводом для обращения граждан в «Городской контроль».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сотрудники администрации Нижнего Тагила проверили, как реагируют на обращения граждан ответственные службы.
Тагильчане, проживающие на ул. Большая Гальянская, попросили отремонтировать дорогу. МУП «Тагилдорстой» провело грейдирование. Для того, чтобы убрать мусор вокруг контейнеров на ул. Булата Окуджавы и ул. Тагилсроевской, была проведена необходимая работа с управляющими компаниями.
Такая же работа была проведена для ликвидации несанкционированной свалки, которая располагалась на Красном Камне у памятника Героям гражданской войны.
Достоверность информации о решении поднятых тагильчанами вопросов, которую предоставила Тагилстроевская администрация, нашла подтверждение, сообщает ТК «Тагил-ТВ».
Видео: «Тагил-ТВ»
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