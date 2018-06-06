Ремонт дороги и уборка мусора: «Городской контроль» работает в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Тагильчане, проживающие на ул. Большая Гальянская, попросили отремонтировать дорогу. МУП «Тагилдорстой» провело грейдирование. Для того, чтобы убрать мусор вокруг контейнеров на ул. Булата Окуджавы и ул. Тагилсроевской, была проведена необходимая работа с управляющими компаниями.