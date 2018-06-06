Собрание в честь 300-летия полиции прошло у здания МВД в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Мероприятие открыл начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров. Обращаясь к присутствующим, он поздравил всех с юбилейной для МВД датой. Он отметил, что, несмотря на регулярные реформы и смену названий, функции полицейских всегда оставались неизменными: обеспечение безопасности и борьба с преступниками.

Также на мероприятии выступил начальник центра профподготовки полковник Сергей Волощук. Он отметил, что тагильские полицейские с честью выполняют обязанности по охране безопасности людей. Он обратился к молодому поколению полицейских и выразил надежду, что они впишут свою страницу в историю органов внутренних дел.

Затем присутствующие, среди которых также были и ветераны, почтили память погибших коллег минутой молчания. В память об ушедших сотрудниках бойцы ОМОН трижды выстрелили в небо. В заключении собрания к мемориалу были возложены цветы, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила