Стадион «Екатеринбург-Арена» получил оценку британских журналистов
6 июня, 07:05Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Журналисты британского издания The Daily Telegraph опубликовали статью, посвящённую стадионам, построенным в России специально для ЧМ-2018. В обзор включили 8 из 12 арен. Среди них есть и стадион «Екатеринбург-Арена».
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее журналисты британского издания The Guardian подвергли российские стадионы критике. Их коллеги из The Daily Telegraph подошли к вопросу иначе, и постарались оценить арены в плане архитектурного дизайна и удобства для зрителей предстоящего ЧМ по футболу.
«Екатеринбург-Арену» британские журналисты назвали «стильной», но выразили сомнение в том, что открытые трибуны будут удобны для зрителей.
Трибуны снаружи стадиона примут четыре матча следующим летом. Весьма эксцентрично саркастично заметили британцы
Стадион в Волгограде был назван «изменившимся до неузнаваемости», «Казань-Арена», «Спартак» и стадион в Самаре тоже удостоились положительных отзывов, сообщает URA.ru.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей