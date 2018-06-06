Стадион «Екатеринбург-Арена» получил оценку британских журналистов

Ранее журналисты британского издания The Guardian подвергли российские стадионы критике. Их коллеги из The Daily Telegraph подошли к вопросу иначе, и постарались оценить арены в плане архитектурного дизайна и удобства для зрителей предстоящего ЧМ по футболу.

«Екатеринбург-Арену» британские журналисты назвали «стильной», но выразили сомнение в том, что открытые трибуны будут удобны для зрителей.

Трибуны снаружи стадиона примут четыре матча следующим летом. Весьма эксцентрично саркастично заметили британцы

Стадион в Волгограде был назван «изменившимся до неузнаваемости», «Казань-Арена», «Спартак» и стадион в Самаре тоже удостоились положительных отзывов, сообщает URA.ru.